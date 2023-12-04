МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. В Соединенных Штатах решили, что пришло время обвинить в неудаче свою марионетку — Владимира Зеленского, заявил на своей странице в соцсети Х лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя недавнее интервью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Зеленский заявил, что Запад не оказывает давления по переговорам с Россией

На днях генсек Североатлантического альянса, отвечая на вопрос немецкого телеканала ARD о возможном ухудшении ситуации на фронте для Киева, посоветовал "готовиться к плохим новостям" с Украины.

Филиппо прокомментировал это высказывание следующим образом: "Плохие времена для Зеленского! Действительно, умопомрачительное интервью главы НАТО Йенса Столтенберга на немецком телеканале ARD: пришло время обвинить в неудаче их марионетку — Зеленского".

Демонстрируемая тактика "по уничтожению" Зеленского, как утверждает французский политик, не нова для США, ведь их "глубинное государство" всегда поступало схожим образом со своими "марионетками".

"Глубинное государство делает то, что делает всегда: оно создает марионетку, затем бросает ее и уничтожает", — провозгласил Филиппо, после чего в очередной раз призвал прекратить отправлять Киеву деньги и вооружения.