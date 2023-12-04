МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что Киев в настоящее время ведет позиционную борьбу с Россией. "Открыто заявляют": в США подвели итог конфликта на Украине

"Мы находимся сейчас в позиционной борьбе, когда ни одна, ни вторая сторона не могут взять преимущество. Мы более чем уверены, что это будет наше преимущество", — сказал Данилов в интервью в интервью японской телекомпании NHK.

При этом он вновь подчеркнул, что Украине необходимо больше оружия. "Нам нужно оружие, оружие и еще раз оружие. Если есть те или иные задержки, то, соответственно, есть и определенная задержка в движении к победе", — сказал Данилов.

Ранее главком украинской армии Валерий Залужный в интервью журналу Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". По словам Залужного, по "учебникам НАТО" ВСУ должны были бы уже "повоевать" в Крыму. Позднее Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен оправдывался, заявив, что "это не патовая ситуация". Однако мэр Киева Виталий Кличко согласился со словами Залужного о том, что на фронте для Киева сложилась патовая ситуация. Официальные лица Украины пока воздерживались от признания отсутствия продвижений.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".