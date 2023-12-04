Полковник Райснер: чтобы Украина не проиграла, Западу нужно идти ва-банк
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. В вопросе военной поддержки Украины Западу необходимо "идти ва-банк", заявил в беседе с изданием Tagesschau полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер.
По его словам, если Запад не представит Киеву достаточную поддержку, Украина проиграет войну.
"Это война на истощение, и все решается в первую очередь ресурсами, а не моральным духом", — заявил полковник, отметив, что в Европе ощущается некое "похмелье", поскольку раньше считалось, что поставок оружия Киеву было достаточно, однако это "не тот случай". "Нельзя вести войну на истощение на стороне, нужно идти ва-банк", — заявил Райснер, подчеркнув, что "Запад должен это понять".
"Готов ли он (Запад — прим. ред.) поддержать Украину? Тогда ему придется сделать больше. Если он к этому не готов, то он должен объявить об этом", — призвал полковник.
В то же время он сообщил, что в настоящий момент на Западе с "отрезвлением" обнаруживают, что необходимо "глубже залезать в карманы", но никто не решается донести это послание до своих граждан.
"Европа, похоже, не осознала серьезности ситуации. Почему? Потому что это (обещания поддерживать Украину — прим. ред.) должно было бы сочетаться с действительно значительными военно-экономическими усилиями. Сама НАТО говорит: бочка потихоньку пустеет, больше у нас нет", — заключил полковник ВС Австрии.
Все чаще западные СМИ сообщают об усталости Соединенных Штатов и Евросоюза от украинского конфликта, а поддержка киевского режима со стороны Запада ослабевает. В частности, The New York Times обращала внимание, что Украина испытывает нехватку не только внимания прессы, но и боеприпасов.
https://1prime.ru/society/20231204/842444846.html