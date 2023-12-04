МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. В вопросе военной поддержки Украины Западу необходимо "идти ва-банк", заявил в беседе с изданием Tagesschau полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер. Европейская поддержка военной помощи Украине резко падает

По его словам, если Запад не представит Киеву достаточную поддержку, Украина проиграет войну.

"Это война на истощение, и все решается в первую очередь ресурсами, а не моральным духом", — заявил полковник, отметив, что в Европе ощущается некое "похмелье", поскольку раньше считалось, что поставок оружия Киеву было достаточно, однако это "не тот случай". "Нельзя вести войну на истощение на стороне, нужно идти ва-банк", — заявил Райснер, подчеркнув, что "Запад должен это понять".

"Готов ли он (Запад — прим. ред.) поддержать Украину? Тогда ему придется сделать больше. Если он к этому не готов, то он должен объявить об этом", — призвал полковник.

В то же время он сообщил, что в настоящий момент на Западе с "отрезвлением" обнаруживают, что необходимо "глубже залезать в карманы", но никто не решается донести это послание до своих граждан.

"Европа, похоже, не осознала серьезности ситуации. Почему? Потому что это (обещания поддерживать Украину — прим. ред.) должно было бы сочетаться с действительно значительными военно-экономическими усилиями. Сама НАТО говорит: бочка потихоньку пустеет, больше у нас нет", — заключил полковник ВС Австрии.

Все чаще западные СМИ сообщают об усталости Соединенных Штатов и Евросоюза от украинского конфликта, а поддержка киевского режима со стороны Запада ослабевает. В частности, The New York Times обращала внимание, что Украина испытывает нехватку не только внимания прессы, но и боеприпасов.