МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. В ходе соцпроса, проведенного в ноябре группой "Рейтинг", 44% украинцев выступили за компромиссы на переговорах с Россией, а на востоке страны такой позиции придерживается более половины населения, сообщает украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на результаты опроса. Об этом сообщает РИА Новости. "Нужно идти ва-банк". На Западе предложили рецепт спасения Украины

Между тем 48% граждан Украины выступили за отказ от переговоров и продолжение боевых действий. По данным издания "Страна.ua", прошлой зимой и летом этой позиции придерживались 60%.

Наибольшую готовность к компромиссам продемонстрировали граждане в возрасте 18-35 лет — 45% опрошенных, на востоке страны — 51%. При этом граждане в возрасте 36-50, а также жители запада Украины в большей степени поддерживают продолжение боевых действий (по 50%).

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что часть граждан Украины готова смириться с потерей территорий ради мира с Россией. Разочарование, отчаяние и усталость, как сообщало агентство, растут среди украинского населения из-за неудачного контрнаступления и отсутствия перспектив завершения конфликта в обозримом будущем.

Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу, но Киев ввел запрет на переговоры с Россией на законодательном уровне. Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода украинского конфликта в мирное русло в настоящий момент не существует.