МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Контактная группа по урегулированию ситуации в Газе проведет переговоры с американской администрацией в США не текущей неделе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Переговоры по обмену пленными в Газе продолжаются, сообщил CNN

Министры иностранных дел семи стран (Турция, Индонезия, Нигерия, Иордания, Египет, Катар и Саудовская Аравия) создали контактную группу по Газе по итогам саммитов Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств в Эр-Рияде. Ранее группа провела переговоры в Пекине, Москве, Лондоне и Париже. К некоторым переговорам группы присоединились глава МИД Палестины и генсек ОИС.

"Мы ожидаем проведение переговоров контактной группы в США на этой неделе", — сообщил собеседник агентства, отказавшись комментировать ожидания от переговоров.

Ранее срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.

Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось — сначала на два дня, затем еще на один.