МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Гражданин Чехии Якуб Зиба побывал в России и по итогам поездки назвал четыре факта о стране, которые его удивили. С путешественником пообщалась российская тревел-блогерша, рассказ Зибы она привела на канале в "Дзен". "Понятия не имеем": в Германии раскрыли, как Россия поставила Запад в тупик

Первое, что отметил чех, это — большие расстояния, причем и в черте одного города, и между населенными пунктами.

"Мне, чтобы попасть в центр города, приходится ехать на автобусе примерно час, а если пробки — то еще дольше", — с удивлением сообщил Зиба.

Вторым поводом для его удивления стали маршрутки, останавливающиеся где угодно по требованию пассажиров.

"Сначала мне было неудобно кричать, но со временем, конечно же, привык", — поделился чех, добавив, что для него было совершенно необычно передавать плату за проезд через других пассажиров.

Также Зибу одивил тот заурядный факт, что россияне, в том числе молодежь, пожимают друг другу руки при встрече и прощании, тогда как в Чехии мужчины прибегают к рукопожатиям исключительно на деловых встречах.

И четвертый факт, поразивший европейца до глубины души, — это то, что реальность в России радикально отличается от того, что о ней говорят и пишут на Западе. "В Чехии пугают, что в России — цензура, несвобода, что нельзя делать то или другое, но на самом деле тут очень свободно", — подытожил Зиба.