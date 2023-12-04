FT: Залужный перестал появляться на встречах Зеленского с генералами
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный больше не появляется на публике с Владимиром Зеленским, сообщает британское издание Financial Times.
По словам авторов публикации, украинский лидер недавно посетил несколько областей рядом с линией фронта и повстречался с различными генералами, но Залужного среди них не было.
"На фотографиях отсутствует Валерий Залужный, главнокомандующего вооруженными силами Украины, с которым, по словам нескольких людей, близких к президенту, у Зеленского были разногласия по поводу ведения контрнаступления", — сказано в материале.
Ранее украинские и западные СМИ заявляли о возможном конфликте Зеленского и Залужного. В газете Washington Post отмечалось, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского и стать его заменой, если задумает начать политическую карьеру.
Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, сославшись на усталость военных.
Ранее Залужный в интервью изданию Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте. Он добавил, что не надеется на прорыв ВСУ.
https://1prime.ru/society/20231204/842447797.html