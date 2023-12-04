МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный больше не появляется на публике с Владимиром Зеленским, сообщает британское издание Financial Times. Залужный рассказал о трудностях ВСУ на поле боя

По словам авторов публикации, украинский лидер недавно посетил несколько областей рядом с линией фронта и повстречался с различными генералами, но Залужного среди них не было.

"На фотографиях отсутствует Валерий Залужный, главнокомандующего вооруженными силами Украины, с которым, по словам нескольких людей, близких к президенту, у Зеленского были разногласия по поводу ведения контрнаступления", — сказано в материале.

Ранее украинские и западные СМИ заявляли о возможном конфликте Зеленского и Залужного. В газете Washington Post отмечалось, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского и стать его заменой, если задумает начать политическую карьеру.

Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, сославшись на усталость военных.

Ранее Залужный в интервью изданию Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте. Он добавил, что не надеется на прорыв ВСУ.