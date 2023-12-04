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В Севастополе оценили ущерб от шторма
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Ущерб от шторма и урагана, обрушившихся на Севастополь неделю назад, составил около 6,5 миллиарда рублей, заявил губернатор города Михаил Развожаев. "Предварительно, ущерб порядка... ПРАЙМ, 04.12.2023
общество , новости, россия, крым, севастополь
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — ПРАЙМ. Ущерб от шторма и урагана, обрушившихся на Севастополь неделю назад, составил около 6,5 миллиарда рублей, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
"Предварительно, ущерб порядка 6,5 миллиардов", — отметил губернатор в ходе аппаратного совещания правительства.
По словам Развожаева, сумма уже направлена на федеральный уровень, а правительство региона ожидает дальнейшего механизма оценки и доведения этих средств. Губернатор подчеркнул, что компенсации будут выплачены как физическим, так и юридическим лицам, пострадавшим от стихии.
Ранее на полуостров Крым пришел средиземноморский циклон, ливни и ветер повредили электроснабжение, газопроводы, а также подтопили дороги. Как заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, регион пережил "конкретный армагеддон".
В Сочи 27 ноября ливни повредили часть инфраструктуры во всех крупных районах города и на федеральной территории "Сириус", расположенной у границ Адлерского района.