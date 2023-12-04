МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пошутил над помощью Запада Киеву, выложил в свой Telegram-канал изображение, созданное с помощью нейросети. Медведев похвалил главу Пентагона за искренность

На нем изображены три западных политика: канцлер ФРГ Олаф Шольц, который сидит за столом с мясными блюдами, президент США Джо Байден на солнечном пляже и президент Франции Эммануэль Макрон, рядом с которым нарисованы бокалы с шампанским. "Все наши мысли с тобой, Украина", — подписано внизу под ними.

Ранее Вашингтон сообщал, что финансирование Украины уменьшается, так как согласованные конгрессом США на нее средства заканчиваются. Согласно данным агентства Bloomberg, голосование в сенате по финансированию Украины состоится не раньше 11 декабря. Издание Financial Times ранее со ссылкой на неназванных чиновников отметило, что 50 миллиардов евро Евросоюз может не выделить из-за бюджетного кризиса в Германии и усиления позиций ультраправых партий в Европе.