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Медведев пошутил над западной помощью Украине
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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пошутил над помощью Запада Киеву, выложил в свой Telegram-канал изображение, созданное с помощью нейросети. На нем... ПРАЙМ, 04.12.2023
общество , новости, россия, украина, дмитрий медведев, запад, конфликт на украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пошутил над помощью Запада Киеву, выложил в свой Telegram-канал изображение, созданное с помощью нейросети.
На нем изображены три западных политика: канцлер ФРГ Олаф Шольц, который сидит за столом с мясными блюдами, президент США Джо Байден на солнечном пляже и президент Франции Эммануэль Макрон, рядом с которым нарисованы бокалы с шампанским. "Все наши мысли с тобой, Украина", — подписано внизу под ними.
Ранее Вашингтон сообщал, что финансирование Украины уменьшается, так как согласованные конгрессом США на нее средства заканчиваются. Согласно данным агентства Bloomberg, голосование в сенате по финансированию Украины состоится не раньше 11 декабря. Издание Financial Times ранее со ссылкой на неназванных чиновников отметило, что 50 миллиардов евро Евросоюз может не выделить из-за бюджетного кризиса в Германии и усиления позиций ультраправых партий в Европе.