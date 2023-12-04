Экс-министр Абызов уплатил в бюджет России 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Бывший министр Открытого правительства России Михаил Абызов заплатил более 20 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры, заявил на заседании Преображенского суда Москвы его адвокат Анатолий Кузнецов.
Ранее Гагаринский суд столицы постановил взыскать с Абызова более 32 миллиардов рублей в доход государства.
"Абызов выплатил более 20 миллиардов рублей", — сказал он.
По данным следователей, Абызов, в 2011-2014 годах владевший несколькими офшорами, с помощью пятью других лиц обманул акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", похитив у них четыре миллиарда рублей. Сам экс-министр свою вину отрицает.
Журналисты нашли у Абызова 70 офшоров, на счета которых в 2011-2016 годах поступило более 860 миллионов долларов. Предполагается, что 42 компании были учреждены в период работы Абызова в правительстве.
По одному из исполнительных производств, которое касается уплаты алиментов, долг Абызова превышает 142 миллиона рублей, а исполнительский сбор — девять миллионов. По другому исполнительному делу экс-министр задолжал более 32 миллиардов рублей, а по исполнительскому сбору — свыше 2,2 миллиарда.
https://1prime.ru/society/20231204/842451453.html