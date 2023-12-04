МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Бывший министр Открытого правительства России Михаил Абызов заплатил более 20 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры, заявил на заседании Преображенского суда Москвы его адвокат Анатолий Кузнецов. GAIL India подала в суд иск против бывшей "дочки" "Газпрома"

Ранее Гагаринский суд столицы постановил взыскать с Абызова более 32 миллиардов рублей в доход государства.

"Абызов выплатил более 20 миллиардов рублей", — сказал он.

По данным следователей, Абызов, в 2011-2014 годах владевший несколькими офшорами, с помощью пятью других лиц обманул акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", похитив у них четыре миллиарда рублей. Сам экс-министр свою вину отрицает.

Журналисты нашли у Абызова 70 офшоров, на счета которых в 2011-2016 годах поступило более 860 миллионов долларов. Предполагается, что 42 компании были учреждены в период работы Абызова в правительстве.

По одному из исполнительных производств, которое касается уплаты алиментов, долг Абызова превышает 142 миллиона рублей, а исполнительский сбор — девять миллионов. По другому исполнительному делу экс-министр задолжал более 32 миллиардов рублей, а по исполнительскому сбору — свыше 2,2 миллиарда.