МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Наказания в виде 7-10 лет за экономические преступления — спорные, их нужно езе раз обговорить, сообщил президент России Владимир Путин. Путин высказался о термине "неграждане"

"И тем не менее я думаю, что вы правы. Вот те примеры, которые вы привели, они, конечно, в голове не очень укладывается, когда там за определенные действия, явно нарушающие закон, но тем не менее сроки по 7-10 лет. Это, на мой взгляд как гражданина РФ, это, конечно, вещи спорные. Скажем так аккуратно, спорные", — сказал Путин во время совещания совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Он предложил обратиться к Государственной Думе, в правительство и к общественности, в Верховный суд, прокуратуру и всем вместе подумать, как можно усовершенствовать и законодательство, и правоприменительную практику в таких случаях.

При этом, российский лидер добавил, что не случайно некоторые страны устанавливают слишком жестокие наказания за налоговые преступления. Путин пояснил, что "это сознательная позиция государства и законодателя", так как власти таким образом реагируют на самые опасные проявление, которые, с точки зрения государства, могут повлиять на его развитие.