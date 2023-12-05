МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Решение палаты представителей американского конгресса лишить полномочий республиканца Джорджа Сантоса от штата Нью-Йорк, обвиняемого в мошенничестве, было неверным и открывает ящик Пандоры, который будет использоваться в будущем, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами. Конгресс США одобрил законопроект о передаче Киеву активов России

"Исключение Джорджа Сантоса из конгресса было неверным и закладывает ужасный прецедент в будущем", — написал он на своей странице в социальной сети Х.

Рамасвами признал, что считает Сантоса "патологическим лжецом", однако отметил, что решение о том, должен ли он служить в конгрессе, принадлежит избирателям, а обвинения в мошенничестве против него нужно рассматривать в судебном порядке.

"Помяните мои слова: это открывает ящик Пандоры, который обязательно будет использоваться", — подчеркнул он.

В пятницу палата представителей США проголосовала за лишение полномочий республиканца Джорджа Сантоса. В поддержку данной меры высказались 311 законодателей, против проголосовали 114.

Таким образом, Сантос стал первым за 20 лет американским конгрессменом, лишенным полномочий.

Республиканца из Нью-Йорка поймали на предоставлении избирателям ложной информации о себе, в том числе о наличии высшего образования, о работе в крупнейших инвестиционных банках и о том, что его мать была еврейкой, а ее родители бежали из Европы во время Второй мировой войны.

Конгрессмен отрицает, что крал деньги, собранные на лечение собаки, и выступал на публике в женском образе. Представ недавно перед судом, Сантос также отверг обвинения в махинациях с кредитными картами спонсоров своей политической деятельности.

Конгрессмен обещает не переизбираться в следующем году, но досрочно отказываться от мандата не хочет.