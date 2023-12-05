МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Словацко-российские отношения будут нормализованы по завершении конфликта на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом пишет The European Conservative. Словакия расширила эмбарго на украинскую агропродукцию

Комментируя слова Фицо о том, что Словакия должна "подготовиться к периоду после окончания боевых действий на Украине и нормализации отношений с Россией", издание отмечает, что это высказывание наверняка взбудоражат партнеров по НАТО и Европейскому союзу.

При этом Фицо, словно предваряя нападки, написал в соцсетях: "Республика Словакия входит в ЕС и НАТО, и это, естественно, влияет на наши внешнеполитические приоритеты. С другой стороны, это не может ограничивать нас в суверенных позициях, которые не обязаны соответствовать одному-единственному "верному" мнению Евросоюза".

Вместе с тем European Conservative отмечает, что взгляд словацкого премьера на украинский конфликт напоминает позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В частности, Фицо заявлял, что считает стратегию Соединенных Штатов и Евросоюза по Украине явной неудачей.

Как напоминает издание, уже через день после вступления в должность премьер-министра Фицо объявил, что Словакия "больше не будет поставлять оружие Украине" — только гуманитарную помощь.

"Я в принципе не поддерживаю военную помощь Киеву, — заявил Фицо. — Немедленное прекращение военных действий — лучшее решение по Украине из всех имеющихся".