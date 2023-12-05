МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин был прав, заявив, что Россия стала сильнее после начала спецоперации на Украине, — такое мнение в материале для немецкого журнала Spiegel высказала обозреватель Энн Дорит Бой. "Понятия не имеем": в Германии раскрыли, как Россия поставила Запад в тупик

"Президент Путин говорит, что его страна стала сильнее после ввода войск на Украину. К сожалению, он прав", — написала Бой.

В статье она напоминает, что российский лидер еще в 2022 году утверждал, что военная операция идет по плану, но многие воспринимали эти слова как "пропагандой". Сегодня же, пишет Бой, приходится признать, что дела у Российской Федерации идут хорошо.

При этом он с сожалением признает, что "Путин, согласно нынешнему промежуточному положению, выходит победителем на поле боя", а российская экономика не рухнула под натиском санкций, как на это ни надеялся Запад, и даже стремится к росту.

"Экономическая политика в краткосрочной и, вероятно, среднесрочной перспективе приведет к росту, который в конечном итоге принесет пользу россиянам. Безработица находится на низком уровне. Строительная отрасль России даже ставит рекорды", — констатирует Бой и добавляет, что россияне и не думают сдаваться, а президент Путин доволен тем, что Российская Федерация вернула себе "суверенитет глобальной державы".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли существенный удар по всей мировой экономике.