МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании 5 декабря приняла в третьем и заключительном чтении закон, по которому с учетом принятых к нему поправок штрафы за нарушение размещения личных данных повысят до полутора миллионов рублей. В ГД предложили возвращать деньги за услуги ЖКХ при плохой уборке снега

Инициативой предлагается установить административную ответственность за размещение биометрических персональных данных в единой биометрической системе и иных информационных системах, с нарушением установленных законодательством требований, сказано в пояснительной записке.

В случае принятия законопроекта, обработка персональных данных без согласия в письменной форме человека или обработка персональных данных с нарушением повлечет за собой штрафы: на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей; на юридических лиц — от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей.

За повторное нарушение штрафы также повышаются. Согласно тексту одобренных ко второму чтению поправок, на граждан налагается штраф в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей; на юридических лиц — от одного миллиона до полутора миллионов рублей.

В случае принятия законопроекта с поправками, внесенными ко второму чтению, КоАП будет также дополнен пунктом следующего содержания: "Размещение и обновление банками, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, иными организациями в случаях, определенных федеральными законами, биометрических персональных данных субъекта персональных данных в государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных" с нарушением установленных законодательством… требований — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей; на юридических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры думских фракций внесли в Госдуму законопроект об административной ответственности при использовании биометрических данных и за незаконную обработку персональных данных.