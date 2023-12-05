МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Темпы обеспечения потребностей Вооруженных сил России нельзя сбавлять, необходимо строго соблюдать установленные сроки, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Бюджет России на следующие три года подписан, заявил Мишустин

Глава кабмина проводит заседание Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ.

"Необходимо не сбавлять набранный темп, строго соблюдать установленные сроки. У наших защитников должно быть все необходимое для выполнения важных задач для страны, включая и снаряжение, и оборонительную инфраструктуру", — сказал Мишустин.

По его словам, по всей линии размещения войск к данному моменту построили тысячи инженерных сооружений.

Мишустин добавил, что нужно постоянно следить за предоставлением соцподдержки участникам СВО и их семьям.