2023-12-05T17:47:39+03:00
2023-12-05T17:47:39+03:00
2023-12-05T17:47:39+03:00
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Мишустин призвал не сбавлять темп обеспечения потребностей ВС России
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Темпы обеспечения потребностей Вооруженных сил России нельзя сбавлять, необходимо строго соблюдать установленные сроки, заявил премьер-министр Михаил... ПРАЙМ, 05.12.2023
общество , новости, михаил мишустин, вс россии, поддержка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Темпы обеспечения потребностей Вооруженных сил России нельзя сбавлять, необходимо строго соблюдать установленные сроки, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Глава кабмина проводит заседание Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ.
"Необходимо не сбавлять набранный темп, строго соблюдать установленные сроки. У наших защитников должно быть все необходимое для выполнения важных задач для страны, включая и снаряжение, и оборонительную инфраструктуру", — сказал Мишустин.
По его словам, по всей линии размещения войск к данному моменту построили тысячи инженерных сооружений.
Мишустин добавил, что нужно постоянно следить за предоставлением соцподдержки участникам СВО и их семьям.