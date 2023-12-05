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Госдума прекратила полномочия одного из самых богатых депутатов
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Госдума на пленарном заседании постановила прекратить с 4 декабря полномочия депутата Владимира Блоцкого (КПРФ) на основании письменного заявления о сложении депутатских... ПРАЙМ, 05.12.2023
общество , новости, госдума, россия, полномочия депутатов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании постановила прекратить с 4 декабря полномочия депутата Владимира Блоцкого (КПРФ) на основании письменного заявления о сложении депутатских полномочий.
"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Блоцкого Владимира Николаевича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутого политической партией "Коммунистическая партия Российской федерации", 4 декабря 2023 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий", — сказано в проекте постановления ГД.
Отметим, что Блоцкий был самым богатым депутатом Госдумы. Так, за 2021 год он задекларировал доход в размере 3,5 млрд рублей (в 2022 году публикация деклараций была приостановлена). В 2020 году Блоцкий занимал шестое место в списке богатейших депутатов.
Ранее первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщил журналистам, что решение о замещении вакантного мандата Блоцкого Президиум ЦК КПРФ примет в сроки, установленные действующим законодательством — в первой половине декабря.