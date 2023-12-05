ВАШИНГТОН, 5 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты недавно предложили Москве новый вариант по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, однако получили якобы отказ, сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. В США заявили о провале "потолка цен" на российскую нефть

"В течение последних недель мы выдвинули новое, существенное предложение, чтобы добиться освобождения Пола и Эвана, однако Россия его отвергла", — заявил Миллер в ходе брифинга.

Он уточнил, что американское правительство до сих пор считает крайне важным вызволение всех находящихся в местах заключения за рубежом граждан страны.

Ранее Вашингтон уже сообщал, что сделал Москве "серьезное предложение" по обмену американца Пола Уилана.

Уилана задержали в 2018 году, по информации ФСБ, во время шпионской акции. Сам обвиняемый свою вину отрицает. Он отбывает наказание в Мордовии.

В 2022 году Россия и Америка впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В конце апреля в Россию вернулся задержанный в 2010 году в Либерии и позже экстрадированный в США летчик Константин Ярошенко, которого обменяли в аэропорту Анкары на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.