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https://1prime.ru/society/20231205/842468693.html
Вашингтон: Москва "отвергла" очередное предложение по обмену заключенными
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Соединенные Штаты недавно предложили Москве новый вариант по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, однако получили якобы отказ, сообщил официальный представитель... ПРАЙМ, 05.12.2023
общество , новости, сша, россия, заключенные
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 5 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты недавно предложили Москве новый вариант по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, однако получили якобы отказ, сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
"В течение последних недель мы выдвинули новое, существенное предложение, чтобы добиться освобождения Пола и Эвана, однако Россия его отвергла", — заявил Миллер в ходе брифинга.
Он уточнил, что американское правительство до сих пор считает крайне важным вызволение всех находящихся в местах заключения за рубежом граждан страны.
Ранее Вашингтон уже сообщал, что сделал Москве "серьезное предложение" по обмену американца Пола Уилана.
Уилана задержали в 2018 году, по информации ФСБ, во время шпионской акции. Сам обвиняемый свою вину отрицает. Он отбывает наказание в Мордовии.
В 2022 году Россия и Америка впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В конце апреля в Россию вернулся задержанный в 2010 году в Либерии и позже экстрадированный в США летчик Константин Ярошенко, которого обменяли в аэропорту Анкары на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.