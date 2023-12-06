МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Протест польских перевозчиков на границе с Украиной отражает отношение Запада к поддержке Киева, пишет британское издание Financial Times. Украинские перевозчики начали свои протесты на границе с Польшей

Ранее сообщалось, что польские перевозчики, позднее и аграрии, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, требуя восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин.

"Протест польских водителей-дальнобойщиков, к которому добавились жалобы фермеров об импорте дешевого зерна с Украины, начался в момент, когда Украина пытается выбить дополнительную помощь от США и ЕС, и в очередной раз показывает, как изменился настрой среди союзников", — сказано в публикации на сайте издания.

По словам одного из застрявших на границе украинских водителей Петра Даричука, раньше перевозчикам требовались разрешения, которые было совсем непросто получить, а в прошлом году их неожиданно начали пропускать, теперь же наступила какая-то катастрофа, какой ни разу не было за все время работы в Европе.