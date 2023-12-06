МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. США не разрешают Владимиру Зеленскому убрать Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и списать на него все неудачи не фронте. Такое мнение высказал экс-премьер Украины Николай Азаров. Зеленский отдал отчаянный приказ ВСУ, пишут СМИ

"Говоря о конфликте между Зеленским и Залужным, не думаю, что это политическая игра… То, что Зеленский, если бы мог, то уже убрал бы этого Залужного и списал на него все провалы — это для меня тоже очевидно. Но он не может его убрать", — отметил он в соцсетях.

По словам Азарова, убрать Залужного не получится, во-первых, потому, что американцы не разрешают, а во-вторых, это решение только повысит популярность главнокомандующего.

Экс-премьер Украины добавил, что Зеленскому удобно держать Залужного и сваливать на него все провалы на поле боя, так как перспективы развития всей этой военной ситуации не блестящие, а трагические.

Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.