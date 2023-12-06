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Мишустин назвал причину снижения уровня международного доверия
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Снижение уровня доверия в международных отношениях вызвано стремлением некоторых стран изменить правила игры ради укрепления своего лидерства в ущерб другим, заявил... ПРАЙМ, 06.12.2023
общество , новости, россия, михаил мишустин, запад
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Снижение уровня доверия в международных отношениях вызвано стремлением некоторых стран изменить правила игры ради укрепления своего лидерства в ущерб другим, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе лекции в рамках проекта "Знание. Лекторий".
"В первую очередь снизилось доверие между участниками международных отношений. Прежде всего из-за того, что некоторые из них стараются переписать правила игры для укрепления собственного лидерства в ущерб другим", — отметил премьер.
Мишустин также подчеркнул, что Россия столкнулась с попытками ограничения доступа к технологиям, включая простые вещи, такие как средства связи и базовые научные исследования. Премьер заметил, что в мире возросли политические, социальные и экономические противоречия, а также поставлены под сомнение принципы свободной торговли и неприкосновенность частной собственности.
Не стоит ожидать изменения антироссийского курса западных стран, но Россия сможет справиться с этим давлением, заключил политик.