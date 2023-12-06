МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Снижение уровня доверия в международных отношениях вызвано стремлением некоторых стран изменить правила игры ради укрепления своего лидерства в ущерб другим, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе лекции в рамках проекта "Знание. Лекторий". Санкции не привели к краху российской экономики, заявил Мишустин

"В первую очередь снизилось доверие между участниками международных отношений. Прежде всего из-за того, что некоторые из них стараются переписать правила игры для укрепления собственного лидерства в ущерб другим", — отметил премьер.

Мишустин также подчеркнул, что Россия столкнулась с попытками ограничения доступа к технологиям, включая простые вещи, такие как средства связи и базовые научные исследования. Премьер заметил, что в мире возросли политические, социальные и экономические противоречия, а также поставлены под сомнение принципы свободной торговли и неприкосновенность частной собственности.

Не стоит ожидать изменения антироссийского курса западных стран, но Россия сможет справиться с этим давлением, заключил политик.