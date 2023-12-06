СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — ПРАЙМ. Украина не сможет вернуть Крым, но и вряд ли сохранит большую часть территорий, которые сейчас контролирует, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец. В США объяснили, почему Украина потеряла Крым

"Чем ближе окончательный разгром украинской стороны, тем более здравомыслящие голоса звучат из западных стран. Украина не то что Крым не сможет вернуть и наши новые исторические территории, но также сохранить большую часть тех территорий, которые сейчас контролирует. Одесса, Харьков, Киев и другие исторически русские города ждут освобождения", — рассказал Чегринец агентству РИА Новости.

Ранее член Палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Томас Мэсси отметил, что Украина не сможет взять под свой контроль Крымский полуостров. По словам политика, администрация президента США Джо Байдена допустила ошибку и в конечном итоге "похоронит сама себя".

Крым присоединился к России в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. В рамках референдума 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина до сих пор считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие западные страны поддерживают Киев по этому вопросу.