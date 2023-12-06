МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Председатель правления "Газпрома" Олег Аксютин представил климатическую стратегию компании до 2050 года на конференции ООН об изменении климата в Дубае, сообщил "Газпром". "Газпром" внесет значительный вклад в развитие отечественной отрасли СПГ

"Делегация ПАО "Газпром" во главе с заместителем председателя правления – начальником департамента Олегом Аксютиным приняла участие в 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В рамках "Дня энергетики", организованного Министерством энергетики Российской Федерации, Олег Аксютин выступил с докладом "Климатическая стратегия ПАО "Газпром" до 2050 года", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

В стратегии определены приоритеты работы "Газпрома" в области низкоуглеродного развития с учетом целей России по достижению баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением не позднее 2060 года.

Бизнес "Газпрома" уже в значительной степени адаптирован к низкоуглеродному тренду развития мировой экономики, так как основан на природном газе – самом экологичном ископаемом виде топлива, подчеркнула компания. Вместе с тем продолжается работу по минимизации углеродного следа – в частности, "Газпром" реализует проекты по газификации регионов России и развитию в стране рынка газомоторного топлива. Планируется, что в 2023–2035 годах сокращение выбросов парниковых газов за счет новых проектов в области газификации и перевода транспорта на газ составит более 69 миллионов тонн СО2-эквивалента, сообщила компания.

"Газпром" для минимизации углеродного следа в ходе производственной деятельности на системной основе внедряет передовые технологии. Например, для исключения выбросов метана при проведении ремонтных работ на газопроводах компания использует мобильные компрессорные станции (МКС). По итогам 2022 года за счет МКС сохранено более 870 миллионов кубометров газа, уточнила компания.

"Увеличение потребления природного газа вместо высокоуглеродных топлив, повышение энергоэффективности во всех сферах производства и потребления, лесовосстановление, широкое использование в сельском хозяйстве эффективно поглощающих СО2 культур, вторичное использование отходов – это реальный путь снижения выбросов парниковых газов", – приводятся в пресс-релизе слова Аксютина.