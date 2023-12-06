МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Реальные доходы населения России увеличились на 5,1% в третьем квартале по сравнению с этим же периодом прошлого года, сообщила пресс-служба ВНИИ труда. Росстат раскрыл численность россиян с доходами ниже границы бедности

"На текущий день ситуация на рынке труда исключительно благоприятна для соискателя: уровень безработицы обновил исторический минимум, составив 2,9%. Сентябрь показал годовой рост зарплат работников в реальном выражении на 7,2%. Это отражается и в динамике реальных располагаемых денежных доходов населения. По итогам третьего квартала они возросли на 5,1% относительно аналогичного периода прошлого года", — передает слова гендиректора ВНИИ труда Дмитрия Платыгина пресс-служба.

Он отметил, ситуация на рынке труда также продолжает работать на снижение уровня бедности, и основной вклад в благосостояние семей вносят трудовые доходы, а рост реальных располагаемых доходов населения принципиально важен. Он позволяет надеяться на дальнейший рост потребительского спроса, который обеспечит благоприятную ситуацию в экономике в целом, объяснил Платыгин.

Согласно данным Росстата, уровень бедности в третьем квартале 2023 года составил 10,2%, что меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,3 процентных пункта и на 0,6 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом. Фондовые индексы США снижаются в ожидании выхода данных по рынку труда

"В общей структуре доходов населения свыше 20% занимают социальные выплаты. При этом в структуре доходов наименее обеспеченных граждан социальная помощь играет еще более существенную роль", — добавил Платыгин.

По его словам, единое пособие — эффективная мера по снижению уровня бедности, которая позволяет семьям с детьми получать ежемесячную поддержку. На такие выплаты с начала года перечислено уже более 1 триллиона рублей из федерального и регионального бюджетов.

"Единое пособие получают родители 10,5 миллиона детей и более 350 тысяч беременных женщин, при этом 7,5 миллиона из них получает эту меру поддержки в размере 100% прожиточного минимума – это порядка 14,9 тысячи рублей на ребенка. Кроме того, с начала года заключено свыше 209 тысяч соцконтрактов с общим охватом 615,6 тысяч человек", — уточнила пресс-служба.