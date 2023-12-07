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Песков ответил на вопрос об ожиданиях Кремля от выборов
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Обсуждение ожиданий Кремля от президентских выборов по явке, участникам и процентам неуместно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Абсолютно неуместна: у нас... ПРАЙМ, 07.12.2023
общество , экономика, новости, россия, выборы, дмитрий песков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Обсуждение ожиданий Кремля от президентских выборов по явке, участникам и процентам неуместно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Абсолютно неуместна: у нас есть права и обязанности, предоставленные конституцией всем гражданам в контексте избирательной кампании", — ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос.
При этом он добавил, что на настоящий момент Владимир путин не делал заявлений относительно своего участия в выборах.
Ранее Совфед постановил утвердить датой выборов президента России 17 марта следующего года.