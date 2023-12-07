МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Обсуждение ожиданий Кремля от президентских выборов по явке, участникам и процентам неуместно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков прокомментировал влияние мер ОПЕК+ на мировой нефтяной рынок

"Абсолютно неуместна: у нас есть права и обязанности, предоставленные конституцией всем гражданам в контексте избирательной кампании", — ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос.

При этом он добавил, что на настоящий момент Владимир путин не делал заявлений относительно своего участия в выборах.

Ранее Совфед постановил утвердить датой выборов президента России 17 марта следующего года.