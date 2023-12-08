МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Вашингтон не сможет склонить Москву к переговорам на приемлемых для Киева условиях, а заявления о данных намерениях звучат в США скорее для внутренней аудитории, считает член Совета по международным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. "Больше помогаем Путину". Чехи разочаровались в поддержке Украины

Ранее заместитель советника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер сказал, что США намерены к концу 2024 года поставить Россию перед выбором между переговорами на условиях, приемлемых для Украины, и противостоянием с "более сильной" Украиной. По мнению Файнера, такая Украина опиралась бы на свою, европейскую, а также американскую промышленность и имела бы "больше возможностей пойти в наступление".

Безпалько заявил в разговоре с РИА Новости, что причиной данных заявлений являются, скорее, грядущие выборы в США. Вашингтон обладает запасами техники, теми же танками Abrams, которые можно "в большом количестве" поставлять на Украину. Но в этом году Киеву не помогли в объеме, позволяющие попытаться склонить Москву к переговорам на выгодных Киеву условиях.

Эксперт добавил, что на возможное увеличение Евросоюзом выпуска снарядов Россия и сама может ответить наращиванием объемов их производства.

"Я не вижу здесь каких-то реальных предпосылок к тому, что можно заставить Россию сесть за стол переговоров на украинских условиях. И что это за украинские условия?" — сказал Безпалько.

По его мнению, поставки помощи США на Украину идут, несмотря на противостояние в американском конгрессе. Эксперт считает, что и европейские союзники США в 2024 году будут помогать Киеву, например, ФРГ намерена нарастить поддержку Украины, "причем даже за свой собственный счет".

"Пока нет никаких оснований считать, что европейцы могут как-то серьезно оказывать сопротивление давлению США вообще в каком-либо отношении", — отметил Безпалько.