МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Запад идет на все ухищрения, чтобы убедить парламенты своих стран голосовать за предоставление Киеву финансовой помощи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков назвал США "локомотивом" поощрения Украины на войну

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявлял, что Россия представляет собой угрозу для НАТО.

"Я не думаю, что их нужно комментировать, сейчас таких слов много. Пускаются на все ухищрения, лишь бы своих парламентариев убедить голосовать за дальнейшее выделение денег", — ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать слова главы британского МИД.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что появление подобных заявлений продолжится.