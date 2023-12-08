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Песков прокомментировал заявление Кэмерона об исходящих от России угрозах
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Запад идет на все ухищрения, чтобы убедить парламенты своих стран голосовать за предоставление Киеву финансовой помощи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков... ПРАЙМ, 08.12.2023
общество , экономика, новости, россия, украина, дмитрий песков, запад
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Запад идет на все ухищрения, чтобы убедить парламенты своих стран голосовать за предоставление Киеву финансовой помощи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявлял, что Россия представляет собой угрозу для НАТО.
"Я не думаю, что их нужно комментировать, сейчас таких слов много. Пускаются на все ухищрения, лишь бы своих парламентариев убедить голосовать за дальнейшее выделение денег", — ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать слова главы британского МИД.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что появление подобных заявлений продолжится.