МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Термин "кризисный режим" (Krisenmodus) был выбран словом 2023 года, заявили представители общества немецкого языка. Германия переживает спад почти во всех сферах, пишет СМИ

"Слово 2023 года — Krisenmodus. Такое решение приняло жюри Общества немецкого языка (GfdS) в Висбадене. Кризисы были всегда. Но в этом году кризисы и их преодоление достигли кульминации", — следует из релиза, опубликованного на официальном сайте организации.

Согласно сообщению, Германия находится в окружении разного рода кризисов. Изменение климата, конфликт на Украине, энергетический кризис, война на Ближнем Востоке, инфляция, долговой кризис, кризис образования, миграционный, кризис на рынке жилья и в системе здравоохранения — все это говорит о чрезвычайном положении.

Кроме того, в список слов года вошли "антисемитизм" (Antisemitismus) и "неспособный читать" (leseunfähig). В прошлом году словом года было признано "смена эпох" (Zeitenwende), которое использовал канцлер Германии Олаф Шольц.

Общество немецкого языка является важной языковой ассоциацией, финансируемой правительством Германии, которая занимается изучением и поддержкой немецкого языка.