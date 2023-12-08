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https://1prime.ru/society/20231208/842508721.html
Путин будет выдвигаться на новый президентский срок
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Президент России Владимир Путин планирует участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Об этом российский лидер сообщил участнику спецоперации на Украине, герою Донецкой... ПРАЙМ, 08.12.2023
общество , новости, владимир путин, выборы президента россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин планирует участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Об этом российский лидер сообщил участнику спецоперации на Украине, герою Донецкой Народной Республики Артему Жоге.
Как рассказал корреспондент РИА Новости, соответствующий вопрос прозвучал в ходе церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России.
Ранее в Кремле Путин вручил Героям России медали "Золотая звезда". Награды удостоился, в том числе, командир батальона "Спарта", председатель Народного совета ДНР Артем Жога. На церемонии он попросил российского лидера принять участие в выборах, Путин согласился.
Позднее Жога заявил, что на фронте рады, что российский лидер услышал их просьбы и решил баллотироваться.