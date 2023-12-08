МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин планирует участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Об этом российский лидер сообщил участнику спецоперации на Украине, герою Донецкой Народной Республики Артему Жоге. Ради Путина кронпринц Саудовской Аравии отложил визит в Лондон, узнали СМИ

Как рассказал корреспондент РИА Новости, соответствующий вопрос прозвучал в ходе церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России.

Ранее в Кремле Путин вручил Героям России медали "Золотая звезда". Награды удостоился, в том числе, командир батальона "Спарта", председатель Народного совета ДНР Артем Жога. На церемонии он попросил российского лидера принять участие в выборах, Путин согласился.

Позднее Жога заявил, что на фронте рады, что российский лидер услышал их просьбы и решил баллотироваться.