МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Действия героев России, которые уничтожают бронетехнику и артиллерию противника в зоне спецоперации, развеяли миф о неуязвимости западной военной техники. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. Путин будет выдвигаться на новый президентский срок

В пятницу, 8 декабря, российский лидер вручил в Кремле медали "Золотая звезда" героям России.

"Они смело, отважно действовали в составе штурмовых групп. Командиры — среди них совсем молодые люди — собственным примером, порой невзирая на полученные ранения, вели за собой свои подразделения, уничтожали танки, другую бронетехнику, артиллерийские установки противника, в том числе, западного производства, полностью развеяли миф о их неуязвимости", — отметил глава государства.

По его словам, среди награжденных немало и тех, кто для выполнения боевой задачи мастерски применял современные технологии, беспилотники, а также тех, кто, рискуя жизнью, спасал раненых сослуживцев.

Путин подчеркнул, что все получившие награды, проявили исключительную доблесть. По его словам, самоотверженность российских бойцов служит примером для тех, кто отразил санкционные удары, наращивает производство и укрепляет экономику.

Президент поблагодарил героев за службу.

Россия начала спецоперацию 24 февраля прошлого года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.