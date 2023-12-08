МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выдвинул свою кандидатуру на пост главы Российской Федерации в 2024 году, опираясь на интересы нашего государства, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Путин будет выдвигаться на новый президентский срок

"Наш Президент никогда не избегал и не избегает ответственных решений. И сегодня он еще раз это подтвердил. Подтвердил, что в момент исторического выбора и исторического вызова готов действовать, исходя из интересов страны, ее граждан. Я уверена, что заявление Владимир Владимирович делал, опираясь, прежде всего, на реальный запрос россиян, учитывая их волю и настрой", — написала глава Совфеда в своем Telegram-канале.

По словам Матвиенко, это решение было ожидаемо для всех, кто разделяет основные ценности российского народа и заботится о будущем России.

Она подчеркнула, что решение Путина становится ответом на многие важные вопросы и гарантией сохранения и развития России как справедливого и социального государства. Выдвижение на пост президента будет способствовать созданию суверенной, сильной и безопасной России, заключила сенатор.

Ранее российский лидер рассказал участнику СВО, герою ДНР Артему Жоге о намерении выдвигать свою кандидатуру на новый президентский срок.