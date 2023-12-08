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В "Единой России" обещали сделать все для победы Путина
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"Единая Россия" поддерживает решение Владимира Путина принять участие в президентских выборах, сделает все, чтобы обеспечить его победу, заявил вице-спикер Государственной Думы,... ПРАЙМ, 08.12.2023
общество , новости, владимир путин, единая россия, выборы президента россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. "Единая Россия" поддерживает решение Владимира Путина принять участие в президентских выборах, сделает все, чтобы обеспечить его победу, заявил вице-спикер Государственной Думы, член партии ЕР Сергей Неверов.
Глава государства на церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России сообщил о решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году.
Неверов написал в Telegram, что ЕР поддерживает решение Путина и сделает все, чтобы он победил.
"В период тяжелых испытаний, через которые проходит Россия, он объединяет наш многонациональный и многоконфессиональный народ ради того, чтобы работать над укреплением суверенитета и обороноспособности нашей страны, защиты и поддержки граждан, развития экономики и социальной сферы", — добавил вице-спикер ГД.
Ранее Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта следующего года.