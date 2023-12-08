МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. "Единая Россия" поддерживает решение Владимира Путина принять участие в президентских выборах, сделает все, чтобы обеспечить его победу, заявил вице-спикер Государственной Думы, член партии ЕР Сергей Неверов. И принцем готов. Путин попросил не перехваливать главу ВТБ Костина

Глава государства на церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России сообщил о решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году.

Неверов написал в Telegram, что ЕР поддерживает решение Путина и сделает все, чтобы он победил.

"В период тяжелых испытаний, через которые проходит Россия, он объединяет наш многонациональный и многоконфессиональный народ ради того, чтобы работать над укреплением суверенитета и обороноспособности нашей страны, защиты и поддержки граждан, развития экономики и социальной сферы", — добавил вице-спикер ГД.

Ранее Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта следующего года.