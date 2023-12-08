2023-12-08T15:15:00+03:00
2023-12-08T15:15:46+03:00
2023-12-08T15:15:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231208/842509585.html
Политологи оценили уровень поддержки Путина на предстоящих выборах
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Уровень поддержки действующего президента России Владимира Путина на предстоящих выборах 2024 года ожидается выше 70%, сообщили РИА Новости политологи. Президент РФ Владимир Путин... ПРАЙМ, 08.12.2023
общество , новости, россия, выборы, владимир путин, президент
https://cdnn.1prime.ru/images/84250/01/842500155.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84250/01/842500155.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84250/01/842500154.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84250/01/842500154.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84250/01/842500142.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84250/01/842500142.jpg
https://1prime.ru/society/20231208/842509303.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Уровень поддержки действующего президента России Владимира Путина на предстоящих выборах 2024 года ожидается выше 70%, сообщили РИА Новости политологи.
Президент РФ Владимир Путин сообщил намерении баллотироваться на новый срок.
"Уровень поддержки будет выше 70%", — сказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
Руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов также отметил, что поддержка Путина на выборах президента РФ 2024 года сохранится на уровне 2018 года.
По мнению Данилина, никому не удастся составить конкуренцию действующему президенту на выборах.
"Думаю, что президент в ближайшее время определит, как он будет участвовать. Это решится в ближайшие две недели. Он может выступить и в порядке самовыдвижения", — сказал Данилин.