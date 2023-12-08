МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Уровень поддержки действующего президента России Владимира Путина на предстоящих выборах 2024 года ожидается выше 70%, сообщили РИА Новости политологи. В "Единой России" обещали сделать все для победы Путина

Президент РФ Владимир Путин сообщил намерении баллотироваться на новый срок.

"Уровень поддержки будет выше 70%", — сказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

Руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов также отметил, что поддержка Путина на выборах президента РФ 2024 года сохранится на уровне 2018 года.

По мнению Данилина, никому не удастся составить конкуренцию действующему президенту на выборах.

"Думаю, что президент в ближайшее время определит, как он будет участвовать. Это решится в ближайшие две недели. Он может выступить и в порядке самовыдвижения", — сказал Данилин.