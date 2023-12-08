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В Польше призвали Зеленского уйти в отставку
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Именно Владимир Зеленский разжигает конфликт между членами украинского военного командования, поэтому ему следует уйти в отставку, заявил в интервью газете Rzeczpospolita польский... ПРАЙМ, 08.12.2023
общество , новости, украина, польша, владимир зеленский, отставка зеленского
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Именно Владимир Зеленский разжигает конфликт между членами украинского военного командования, поэтому ему следует уйти в отставку, заявил в интервью газете Rzeczpospolita польский генерал Вальдемар Скшыпчак.
Он отметил, что разжигание Зеленским конфликтов между командующими на фронте военачальниками — очень плохой путь к укреплению позиций.
"Именно этим и занимается Зеленский. Напротив, он сильно ослабляет свою позицию, и, возможно, настало время, чтобы усталый президент ушел в отставку", — заявил Скшыпчак.
По словам генерала, сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность среди поддерживающей Украину коалиции, и в ней задаются вопросом, есть ли смысл продолжать поддержку "в условиях того, что Киев не знает, чего хочет, и вносит путаницу в командование".