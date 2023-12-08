МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Именно Владимир Зеленский разжигает конфликт между членами украинского военного командования, поэтому ему следует уйти в отставку, заявил в интервью газете Rzeczpospolita польский генерал Вальдемар Скшыпчак. СМИ сообщили о появлении видео звезд Голливуда о наркомании Зеленского

Он отметил, что разжигание Зеленским конфликтов между командующими на фронте военачальниками — очень плохой путь к укреплению позиций.

"Именно этим и занимается Зеленский. Напротив, он сильно ослабляет свою позицию, и, возможно, настало время, чтобы усталый президент ушел в отставку", — заявил Скшыпчак.

По словам генерала, сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность среди поддерживающей Украину коалиции, и в ней задаются вопросом, есть ли смысл продолжать поддержку "в условиях того, что Киев не знает, чего хочет, и вносит путаницу в командование".