МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Треть россиян ожидают перемен к лучшему в стране через полгода — год, столько же не ожидают никаких изменений, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение". Украинцев опросили, готовы ли они к компромиссам с Россией

У респондентов спросили, как, по их мнению, изменится жизнь в России через полгода-год. Треть опрошенных (34%) заявили, что жизнь станет лучше, 35% ответили, что ничего не изменится, 14% считают, что жизнь станет хуже.

Также 39% думают, что через полгода-год их жизнь и жизнь их семьи станет лучше, 34% не ожидают изменений, 10% — ждут ухудшения.

Кроме того, опрошенные поделились своим мнением, как изменится жизнь в России через три-пять лет. Так, 42% считают, что жизнь станет лучше, 22% — не изменится, 13% ответили, что жизнь станет хуже.

Что касается личной жизни, то 45% респондентов ожидают, что их жизнь и жизнь их семьи станет лучше, чем сегодня, 8% уверены, что жизнь станет хуже, 26% выразили мнение, что ничего не изменится.

Еженедельный всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус", проводился 17-19 и 24-26 ноября 2023 года в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.