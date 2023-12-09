МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. В своих обращениях к "Итогам года" с Владимиром Путиным россияне просят главу государства помочь с открытием музея города в городе Чебоксары и с оказанием медпомощи в Новосибирской и Оренбургских областях, сообщается на сайте москва-путину.рф, куда поступают вопросы. У Путина нет серьезных соперников, считают в Германии

"Помогите открыть Музей города. В 2024 году исполняется 550 лет городу Чебоксары. Местные руководители затягивают решение вопроса", — попросил житель города.

Из находящегося в Пермской области поселка Юго-Камский пришло сообщение об отсутствии очистных сооружений. Местный житель попросил российского лидера заняться данным вопросом.

Житель города Бердс в Новосибирской области рассказал об отсутствии медицинских специалистов в госучреждениях, а из Оренбургской области пришло обращение по поводу отсутствия медиков и автобусов для проезда в больницу.

Учащиеся Кузнецкого филиала Пензенского областного медицинского колледжа записали видеообращение, в котором попросили взять на контроль ремонт и реставрацию здания.