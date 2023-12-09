2023-12-09T11:33:00+03:00
2023-12-09T11:33:03+03:00
2023-12-09T11:33:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231209/842515438.html
Стало известно, какие просьбы россияне направляют Путину к "Итогам года"
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В своих обращениях к "Итогам года" с Владимиром Путиным россияне просят главу государства помочь с открытием музея города в городе Чебоксары и с оказанием медпомощи в... ПРАЙМ, 09.12.2023
общество , новости, россия, россияне, владимир путин, итоги года с владимиром путиным
https://cdnn.1prime.ru/images/84249/43/842494341.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84249/43/842494341.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84249/43/842494340.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84249/43/842494340.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84249/43/842494328.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84249/43/842494328.jpg
https://1prime.ru/global/20231208/842512430.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. В своих обращениях к "Итогам года" с Владимиром Путиным россияне просят главу государства помочь с открытием музея города в городе Чебоксары и с оказанием медпомощи в Новосибирской и Оренбургских областях, сообщается на сайте москва-путину.рф, куда поступают вопросы.
"Помогите открыть Музей города. В 2024 году исполняется 550 лет городу Чебоксары. Местные руководители затягивают решение вопроса", — попросил житель города.
Из находящегося в Пермской области поселка Юго-Камский пришло сообщение об отсутствии очистных сооружений. Местный житель попросил российского лидера заняться данным вопросом.
Житель города Бердс в Новосибирской области рассказал об отсутствии медицинских специалистов в госучреждениях, а из Оренбургской области пришло обращение по поводу отсутствия медиков и автобусов для проезда в больницу.
Учащиеся Кузнецкого филиала Пензенского областного медицинского колледжа записали видеообращение, в котором попросили взять на контроль ремонт и реставрацию здания.