2023-12-09T13:07:43+03:00
2023-12-09T13:07:43+03:00
2023-12-09T13:07:43+03:00
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Правительство одобрило изменение условий контрактов с госслужащими
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Правительство РФ одобрило внесение изменений в условия служебных контрактов с государственными гражданскими служащими, сообщается на сайте кабмина. "Одобрить проект федерального... ПРАЙМ, 09.12.2023
право, общество , новости, россия, правительство рф, контракты с госслужащими
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило внесение изменений в условия служебных контрактов с государственными гражданскими служащими, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — сказано в сообщении.
Отмечается, что поправки позволят совершенствовать правоотношения в части изменения условий служебных контрактов с госслужащими, а также их перевода на иные должности в том же или ином госоргане.