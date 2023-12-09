МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило внесение изменений в условия служебных контрактов с государственными гражданскими служащими, сообщается на сайте кабмина. Россиянам рассказали, кто получит две пенсии в декабре

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — сказано в сообщении.

Отмечается, что поправки позволят совершенствовать правоотношения в части изменения условий служебных контрактов с госслужащими, а также их перевода на иные должности в том же или ином госоргане.