МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале синопсис сценария "последнего эпизода киноэпопеи "Слуга народа".

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Медведев пошутил над западной помощью Украине

Согласно версии Медведева постаревший на 20 лет персонаж Владимира Зеленского Василий Голобородько сидит в бункере, где висят "портреты трех учителей — Адольфа, Бенито и Степана" и помощник докладывает ему, что "контрнаступ идет успешно, правда, мы пока отступаем", а "москали и пиндосы взяли нас в клещи".

При этом, по версии Медведева, российские войска развивают наступление и Москва постоянно говорит, что готова вернуться к переговорам, а "американцы провалили вопрос поставок оружия и выталкивают" Украину на мир с русскими.

"Это и есть пресловутые клещи", — поясняет герой синопсиса Медведева.

Затем, согласно синопсису, Голобородько приходит к мысли, что переговоры приведут к новому майдану и смене власти и он записывает обращение в соцсети, утверждая, что Киев как никогда близок к победе, и принимает "решение уйти, как Адольф".