МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале синопсис сценария "последнего эпизода киноэпопеи "Слуга народа". Медведев пошутил над западной помощью Украине

Согласно версии Медведева постаревший на 20 лет персонаж Владимира Зеленского Василий Голобородько сидит в бункере, где висят "портреты трех учителей — Адольфа, Бенито и Степана" и помощник докладывает ему, что "контрнаступ идет успешно, правда, мы пока отступаем", а "москали и пиндосы взяли нас в клещи".

При этом, по версии Медведева, российские войска развивают наступление и Москва постоянно говорит, что готова вернуться к переговорам, а "американцы провалили вопрос поставок оружия и выталкивают" Украину на мир с русскими.

"Это и есть пресловутые клещи", — поясняет герой синопсиса Медведева.

Затем, согласно синопсису, Голобородько приходит к мысли, что переговоры приведут к новому майдану и смене власти и он записывает обращение в соцсети, утверждая, что Киев как никогда близок к победе, и принимает "решение уйти, как Адольф".