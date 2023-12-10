МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. В Вооруженных силах Украины не учитывают возможности ограниченно годных призывников и даже отправляют их в штурмовые отряды. Об этом в беседе с украинским каналом НТА рассказал секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. На Украине рассказали о серьезном кадровом дефиците в рядах ВСУ

"Он (призывник — прим. ред.) является ограниченно годным только для военкомата. Когда он попадает уже в армию, там этот вопрос исчезает. <…>. И потом мне звонят и жалуются: "А я уже штурмовик. Я не могу на себя бронежилет надеть, потому что я его просто понести не могу", — сообщил Костенко.

В военкоматах, по словам депутата, ограниченно годным призывникам присваивают штабные и тыловые должности, однако в боевых частях считают эти должности пустой формальностью и нарушают все обещания.

Костенко опасается, что демонстрируемая политика армии негативно сказывается на притоке добровольцев в ВСУ.

"Это проблема. Потому что если этих обманут, то другие уже не придут", — заключил депутат Верховной Рады.

С 24 февраля 2022 года на Украине был введен режим военного положения, а 25 февраля президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В результате мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет был запрещен выезд за пределы Украины.

Повестки на Украине вручают в самых разных местах. Многие видео свидетельствуют, что их вручают на улицах, автозаправках, в кафе и др. Причем вручать повестку может не только должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки, как с недавнего времени на Украине стали называть военкоматы, но и руководители предприятий, где работают призывники, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.