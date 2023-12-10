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В ВСУ назвали территории, которые предполагается сдать российским войскам
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Киеву придется сдать некоторые территории и отступать на запад, чтобы минимизировать свои потери, заявил в беседе с политическим обозревателем Юрием Романенко офицер ВСУ Арти... ПРАЙМ, 10.12.2023
новости, общество , украина, всу, территории, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Киеву придется сдать некоторые территории и отступать на запад, чтобы минимизировать свои потери, заявил в беседе с политическим обозревателем Юрием Романенко офицер ВСУ Арти Грин.
Отметив, что Вооруженные силы Украины располагает лишь малыми силами и средствами, а Россия — достаточными, украинский офицер поделился "подозрением", что ВСУ "придется оставить плацдарм на левом берегу Черного Жеребца, и, возможно, на левом берегу Оскола для того, чтобы минимизировать свои потери". После этого он почеркнул: "Тенденция действительно плохая".
Судя по складывающейся ситуации на фронте, Вооруженным силам Украины придется обороняться "все дальше и дальше на запад", отметил Грин.
С 4 июня Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, отправляя на передовую подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой подразделения. По заявлению президента России Владимира Путина, попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.