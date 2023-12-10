МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Киеву придется сдать некоторые территории и отступать на запад, чтобы минимизировать свои потери, заявил в беседе с политическим обозревателем Юрием Романенко офицер ВСУ Арти Грин. "Звонят и жалуются". В Раде рассказали о "псевдоштурмовиках" ВСУ

Отметив, что Вооруженные силы Украины располагает лишь малыми силами и средствами, а Россия — достаточными, украинский офицер поделился "подозрением", что ВСУ "придется оставить плацдарм на левом берегу Черного Жеребца, и, возможно, на левом берегу Оскола для того, чтобы минимизировать свои потери". После этого он почеркнул: "Тенденция действительно плохая".

Судя по складывающейся ситуации на фронте, Вооруженным силам Украины придется обороняться "все дальше и дальше на запад", отметил Грин.

С 4 июня Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, отправляя на передовую подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой подразделения. По заявлению президента России Владимира Путина, попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.