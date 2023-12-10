МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Латиноамериканские государства не хотят поддерживать Украину в конфликте с Россией, и Аргентине тоже не следует слушать украинского лидера Владимира Зеленского, пишет в статье для аргентинской газеты Pagina 12 обозреватель Даниель Керсфельд. "Самый безопасный вариант". Запад нашел "идеальную" замену Зеленскому

По его убеждению, в настоящий момент главная цель Киева — добиться поддержки со стороны стран Глобального Юга. При этом Керсфельд отмечает, что украинские дипломаты не сумели достичь успеха в Латинской Америке.

"Даже после нескольких попыток "проповедь" украинского правительства против Москвы, — отмечает обозреватель, — так и не смогла закрепиться в латиноамериканском контексте".

Даже помощь Украине со стороны Соединенных Штатов, по его словам, не помогла киевским властям склонить латиноамериканских политиков на сторону киевского режима. Лидеры государств Центральной и Южной Америки, как и прежде, отказываются вмешиваться в далекие от них конфликты, включая украинский, констатирует Керсфельд.

Зеленский едет в Аргентину именно в поисках союзника, подчеркивает обозреватель и тут же дает рекомендацию избранному президенту Аргентины Хавьеру Милею не слушать Зеленского, причем даже в том случае, если сотрудничество с Украиной способно помочь новому лидеру Аргентины в отношениях с Соединенными Штатами.

При этом Керсфельд предупреждает в статье, что "для Аргентины было бы крайне рискованно вмешиваться в противостояние иностранных государств не в поисках мира, а ради благосклонности байденовской администрации".

В конце ноября крайне правый политик Хавьер Милей одержал победу на президентских выборах в Аргентине. Он вступит в должность с 10 декабря. А седьмого декабря украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил телеканалу TN, что намерен посетить инаугурацию Милея. Российскую Федерацию на церемонии представит посол.