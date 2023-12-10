СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — ПРАЙМ. Заявление киевского режима о якобы наличии у него "наработок", которые заставят Россию покинуть Крым, являются дурманом и опиумом для украинцев, заявил агентству РИА Новости зампредседателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус. В Крыму заявили, что Украина не сможет сохранить свои территории

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров рассказал в интервью украинским СМИ о подготовке "наработок" на следующий год, которые способны вынудить Россию уйти из Крыма.

"Эти высказывания Умерова — дурман, опиум для украинцев, один из законов, которыми пользуется западная власть: давай надежду, но не дай ей сбыться", — сказал Шонус и задался вопросом, сколько надо еще "умеровых, зеленских и подоляков", чтобы украинский народ наконец-то разобрался, где добро, а где зло, где правда, а где ложь, где справедливость и порядок, а где беспредел и продажа национальных интересов взамен на западные подачки.

Шонус отметил, что Россия борется с нацизмом и выйдет в этом противостоянии победителем.

"Главная задача Украины не думать о захвате, а срочно делать наработки по плану капитуляции", — заключил он.