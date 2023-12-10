СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — ПРАЙМ. В ближайшее время произойдет территориальный развал Украины, считает глава крымского парламента Владимир Константинов. В США назвали виновного в задержке финансирования Украины

"Убежден, что в ближайшее время мы будем наблюдать территориальный развал бывшей Украины. Фактически он уже произошел", — заявил он агентству РИА Новости и констатировал очевидность уровня деградации нынешней Украины.

По его словам, это видят не только в России, но и Европе.

"Конечно, нам нельзя недооценивать соперника, но многое свидетельствует о том, что они на пределе своих возможностей. Разлад, который начался в верхах киевского режима, вскрывает безысходность их положения", — пояснил Константинов.

Он также предположил, что будущее Украины без России печально.

"Она будет превращена не в часть европейского сообщества, о чем они мечтали, а в некую черную дыру, в которой будет процветать бандитизм, торговля наркотиками и другие аморальные, преступные вещи. Для народа это жуткая ситуация, болото, бесперспективная жизненная ситуация", — сказал глава парламента.

По его мнению, уже сейчас Украина оказалась никому не нужна из своих западных покровителей.

"Добавим к этому вынужденную констатацию провала контрнаступления, публичную грызню киевских марионеток со своими западными хозяевами, миграцию колоссального количества людей с подконтрольной Киеву территории, и много чего еще", — заключил Константинов.