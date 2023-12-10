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2023
https://1prime.ru/society/20231210/842518765.html
Путин высказался о чествовании нациста в канадском парламенте
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Комментируя аплодисменты нацисту в канадском парламенте, президент России Владимир Путин заявил, что такими действиями на Западе показывают перевернутое сознание. "Это разве не... ПРАЙМ, 10.12.2023
общество , новости, россия, канада, владимир путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Комментируя аплодисменты нацисту в канадском парламенте, президент России Владимир Путин заявил, что такими действиями на Западе показывают перевернутое сознание.
"Это разве не проявление нацизма? Я уже не говорю о том, что в реальной жизни там происходит, когда людей вылавливают, уничтожают на улицах. Это на весь мир показали. Мало того, что они придурки, так они еще и неонацисты", — сказал российский лидер в программе "Москва. Кремль. Путин", кадры которой опубликовал в своем Telegram-канале Павел Зарубин.
"Это просто перевернутое сознание", — констатировал Путин и добавил, что на Западе готовы на все и сотрудничают с кем удобно "только бы России навредить".
"На все", — добавил он, общаясь с награжденными Героями России и приглашенными гостями.