МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Комментируя аплодисменты нацисту в канадском парламенте, президент России Владимир Путин заявил, что такими действиями на Западе показывают перевернутое сознание. Захарова высмеяла просьбу супруги Зеленского к Западу

"Это разве не проявление нацизма? Я уже не говорю о том, что в реальной жизни там происходит, когда людей вылавливают, уничтожают на улицах. Это на весь мир показали. Мало того, что они придурки, так они еще и неонацисты", — сказал российский лидер в программе "Москва. Кремль. Путин", кадры которой опубликовал в своем Telegram-канале Павел Зарубин.

"Это просто перевернутое сознание", — констатировал Путин и добавил, что на Западе готовы на все и сотрудничают с кем удобно "только бы России навредить".

"На все", — добавил он, общаясь с награжденными Героями России и приглашенными гостями.