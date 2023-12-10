МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Будущее России зависит от боевой работы участников специальной военной операции, заявил в ходе общения с Героями России в Кремле президент страны Владимир Путин. Кадры встречи были показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" и опубликованы в Telegram-канале ее автора Павла Зарубина. Герои России развеяли миф о Западе, заявил Путин

Путин отметил, что жизнь на фронте, "когда стреляют, летают как мухи над головой", гораздо сложнее и прозаичнее, чем бокал шампанского при награждении звездами Героев в кремлевских павильонах.

"В жизни все сложнее. От вашей боевой работы очень много зависит, будущее России, это очевидно", — добавил президент.