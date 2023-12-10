2023-12-10T12:19:47+03:00
2023-12-10T12:19:47+03:00
2023-12-10T12:19:47+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231210/842518833.html
От боевой работы участников СВО зависит будущее страны, заявил Путин
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Будущее России зависит от боевой работы участников специальной военной операции, заявил в ходе общения с Героями России в Кремле президент страны Владимир Путин. Кадры встречи... ПРАЙМ, 10.12.2023
общество , новости, россия, сво, владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/84247/16/842471621.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84247/16/842471621.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84247/16/842471620.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84247/16/842471620.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84247/16/842471608.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84247/16/842471608.jpg
https://1prime.ru/society/20231208/842509200.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Будущее России зависит от боевой работы участников специальной военной операции, заявил в ходе общения с Героями России в Кремле президент страны Владимир Путин. Кадры встречи были показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" и опубликованы в Telegram-канале ее автора Павла Зарубина.
Путин отметил, что жизнь на фронте, "когда стреляют, летают как мухи над головой", гораздо сложнее и прозаичнее, чем бокал шампанского при награждении звездами Героев в кремлевских павильонах.
"В жизни все сложнее. От вашей боевой работы очень много зависит, будущее России, это очевидно", — добавил президент.