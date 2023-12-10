МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Киевский режим "оборзел", начав борьбу с русскими на Украине, заявил в ходе приуроченной ко Дню Героев Отечества церемонии награждения военнослужащих, президент России Владимир Путин. Путин высказался о чествовании нациста в канадском парламенте

Слова главы государства приводятся во фрагменте выпуска программы "Москва. Кремль. Путин", опубликованном ее телеведущим Павлом Зарубиным.

Путин отметил, что украинские власти начали уничтожать Россию на ее исторических территориях, изгонять людей и объявили русских некоренной нацией в стране.

"… совсем с ума сошли? Совсем — как бы сказать попроще, народному — оборзели совсем?", — сказал он.

В июле 2021 года Конституционный суд Украины вынес решение о том, что русских как отдельной национальной группы в стране не существует, и счел их "политическим конструктом".

Путин ранее заявил, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней", а также поспособствовали госперевороту.

Российский лидер неоднократно заявлял, что РФ стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам Путин, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для РФ остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.