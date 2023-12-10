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Песков прокомментировал сотрудничество России с ОАЭ и Саудовской Аравией
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Партнерство в сфере экономики России с ОАЭ и Саудовской Аравией на данный момент не может быть полностью публичным из-за стран-недоброжелателей, сообщил пресс-секретарь президента... ПРАЙМ, 10.12.2023
общество , новости, россия, оаэ, саударавия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 дек — ПРАЙМ. Партнерство в сфере экономики России с ОАЭ и Саудовской Аравией на данный момент не может быть полностью публичным из-за стран-недоброжелателей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин на этой неделе посетил Абу-Даби и Эр-Рияд.
"Экономическое сотрудничество, при всей заинтересованности, не может сейчас быть полностью публичным, потому что огромное количество недоброжелателей и огромное количество стран, которые хотят оказывать давление на нас, на наших партнеров", — пояснил Песков.
Он добавил, что упомянутые обстоятельства вынуждают правительство придерживаться режима дискретности. Пресс-секретарь предположил, что подобные условия могут даже способствовать расширению сотрудничества.
В заключение Песков подчеркнул широкие перспективы для взаимодействия с двух сторон, а также политическую волю для дальнейшего развития отношений.