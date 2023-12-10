МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Россия приближается к победе в конфликте на Украине, заявил член британской палаты лордов Дэниел Ханнан. Власти Украины оборзели, объявив русских некоренным народом, заявил Путин

"Россия приближается к сокрушительной победе. Основы Европы дрожат", — сказано в заголовке его статьи для британского издания Telegraph.

Ханнан отметил, что контрнаступление киевского режима "закончилось провалом".

"Это может стать моментом Суэцкого кризиса для НАТО… Любая сделка, поощряющая… (Россию — ред.) станет сигналом для остального мира, что НАТО, со всем его коллективным богатством и вооружением, не смогло преуспеть в минимальной цели спасения страны, которую обязались защищать два его самых могущественных члена, США и Великобритания", — заключил Ханнан.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней", а также поспособствовали госперевороту.

Путин также неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.