МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Развязанный Вашингтоном украинский конфликт сделал Россию сильнее, также как она становилась сильнее после победы над Наполеоном и Гитлером, заявил в ходе выступления в онлайн-формате на форуме в Дохе глава МИД РФ Сергей Лавров. У Запада никогда не получится раздавить Россию, заявил Путин

"В начале девятнадцатого века Наполеон собрал почти всю Европу, чтобы напасть на Россию. Мы победили его, и мы стали сильнее после этой агрессии. В середине прошлого века Гитлер сделал то же самое: он подчинил себе большинство европейских стран, чтобы начать агрессию против России. Он тоже был побежден, и мы стали сильнее после этой войны", — сказал он и отметил, что результат развязанного США с использованием Украины конфликта уже виден.

"Главный результат для нас и, кстати, для других, кто почувствует этот результат позже, заключается в том, что Россия уже стала намного сильнее, чем была до этих событий, и так будет после окончания войны", — добавил министр.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней", а также поспособствовали госперевороту.

Путин также неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.