МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. В Соединенных Штатах могут ввести воинскую обязанность, утверждает в материале для журнала American Conservative экс-советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу. В США высказались о способе решения конфликта на Украине

По его мнению, "если печально известная "Клякса", как называют (американский — прим. ред.) внешнеполитический истеблишмент, не откажется от своей цели править миром, то ей почти гарантированно придется ввести воинскую обязанность".

Бэндоу считает, что вмешательство Соединенных Штатов в конфликты по всей планете отталкивает граждан от добровольной воинской службы. В частности, потенциальных военнослужащих, по его мнению, отпугивает конфликт на Украине, где США ведет "непрямую войну" с ядерной державой — Российской Федерацией.

Лишь политика России спасает Европу от "катастрофической" эскалации конфликта, подчеркнул эксперт.

При этом возвращение отмененного в 1973 году обязательного призыва на военную службу, на взгляд Бэндоу, может вызвать падение дисциплины и боевого духа Вооруженных сил США.

Подытоживая, он отметил, что "проблема поиска молодых мужчин и женщин, желающих служить в качестве стражей объятой конфликтами мировой империи, становится все более острой".

Все чаще зарубежная пресса сообщает, что Соединенные Штаты и Евросоюз начали уставать от конфликта на Украине, при этом поддержка Киева ослабевает. Как сообщил канала NBC, чиновники США и Европы сегодня уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия переговоров с Российской Федерацией, включая компромиссы, на которые будет вынужден пойти Киев для достижения договоренности.